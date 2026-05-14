Hanno fatto una fine orribile l'ipotesi della ‘tossicità da ossigeno' per i cinque italiani morti alle Maldive

Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, a circa 50 metri di profondità. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno aperto un’indagine per stabilire le cause del tragico evento. Le vittime si trovavano tutte insieme in immersione quando si sono verificati i decessi. Le prime ipotesi suggeriscono una possibile tossicità da ossigeno, anche se le indagini sono ancora in corso.

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