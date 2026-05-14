Hanno fatto una fine orribile l'ipotesi della &#8216;tossicità da ossigeno' per i cinque italiani morti alle Maldive

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, a circa 50 metri di profondità. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno aperto un’indagine per stabilire le cause del tragico evento. Le vittime si trovavano tutte insieme in immersione quando si sono verificati i decessi. Le prime ipotesi suggeriscono una possibile tossicità da ossigeno, anche se le indagini sono ancora in corso.

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Cinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, a circa 50 metri di profondità. Tra le ipotesi al vaglio degli esperti figura l'iperossia (o tossicità da ossigeno) "È una delle più drammatiche che possano verificarsi durante un’immersione, è una fine orribile" spiega il pneumologo Claudio Micheletto. Tra le altre cause possibili anomalie nelle bombole o nella gestione dell’escursione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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