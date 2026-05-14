Hanno fatto una fine orribile l'ipotesi della ‘tossicità da ossigeno' per i cinque italiani morti alle Maldive
Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, a circa 50 metri di profondità. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno aperto un’indagine per stabilire le cause del tragico evento. Le vittime si trovavano tutte insieme in immersione quando si sono verificati i decessi. Le prime ipotesi suggeriscono una possibile tossicità da ossigeno, anche se le indagini sono ancora in corso.
Cinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, a circa 50 metri di profondità. Tra le ipotesi al vaglio degli esperti figura l'iperossia (o tossicità da ossigeno) "È una delle più drammatiche che possano verificarsi durante un’immersione, è una fine orribile" spiega il pneumologo Claudio Micheletto. Tra le altre cause possibili anomalie nelle bombole o nella gestione dell’escursione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Morti 5 turisti italiani alle Maldive: stavano facendo immersione. L’ipotesi: “Tossicità da ossigeno”Roma, 14 maggio 2026 – È finita in tragedia la vacanza alle Maldive per 5 italiani.
Tossicità dell'ossigeno, condizioni meteo avverse, correnti ascensionali: cosa potrebbe essere successo agli italiani morti alle MaldiveMentre proseguono le operazioni dei soccorsi impegnati nel rintracciamento e nel recupero dei corpi, in tanti si domandano che cosa possa essere...
Cinque subacquei italiani sono morti alle Maldive in seguito a un incidente avvenuto durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. A confermare il decesso dei connazionali è stata la Farnesina, che in una nota parla di una tragedia avvenuta mentre il gruppo av facebook
Maldive, come sono morti i cinque turisti italiani: Hanno fatto una fine orribile, gli è capitata una cosa drammaticaLa morte per tossicità da ossigeno, o iperossia, è una delle più drammatiche che possano verificarsi durante un’immersione, una fine orribile. leggo.it
Hanno fatto una fine orribile, l’ipotesi della ‘tossicità da ossigeno’ per i cinque italiani morti alle MaldiveCinque subacquei italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, a circa 50 metri di profondità ... fanpage.it