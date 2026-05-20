Gli investigatori stanno analizzando le circostanze della tragedia avvenuta nelle Maldive, concentrandosi su vari dettagli emersi durante le prime fasi dell’inchiesta. Tra questi, si considera anche la presenza di una muta corta tra le attrezzature utilizzate, e si ipotizza che la perdita di orientamento possa aver avuto un ruolo nell’incidente. La ricostruzione degli eventi è ancora in corso, e le autorità stanno esaminando tutti gli elementi raccolti sul luogo.

Tra gli elementi che gli investigatori stanno valutando nelle prime fasi dell’inchiesta sulla morte dei cinque sub italiani alle Maldive, emerge un dettaglio destinato a essere verificato con particolare attenzione: secondo fonti maldiviane, come riporta il Corriere della Sera, la professoressa Monica Montefalcone avrebbe indossato una muta corta, ritenuta non adeguata per un’immersione speleosubacquea a elevata profondità. Un elemento che, se confermato, entrerebbe nel quadro complessivo delle valutazioni tecniche sulla preparazione della spedizione. Montefalcone, secondo l’opinione di chi lavorava con lei e chi la conosceva bene, non solo era esperta ma attenta e meticolosa nella preparazione di tutte le immersioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Montefalcone aveva una muta corta”, tra le ipotesi della tragedia delle Maldive anche la perdita di orientamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sub italiani morti alle Maldive, le ipotesi di Filippo Facci tra grotte, profondità e perdita di orientamentoLa vicenda dei quattro sub italiani morti alle Maldive è ancora avvolta nel mistero: i quattro erano subacquei esperti e solo un corpo è stato...

Perdita di orientamento, tossicità nelle bombole o panico: le ipotesi sulla morte dei cinque sub italiani alle MaldiveMentre proseguono le ricerche per il ritrovamento dei corpi dei quattro dei cinque sub morti alle Maldive durante un’immersione, si fanno le prime...

Maldive, i corpi dei sub italiani recuperati dal team finlandese vengono portati all'obitorio a MalèLa procura di Roma indaga per omicidio colposo e disporrà autopsie e interrogatori. Anche le autorità maldiviane indagano e sono state consegnate alla polizia le telecamere GoPro. I corpi sono quelli ... lastampa.it

Maldive, recuperati i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino: erano gli ultime due. Fonti maldiviane: Montefalcone aveva una tuta cortaIl team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà alle Maldive. Il cadavere ... ilmessaggero.it

Io non so cosa sia successo là sotto. Ma è davvero strano che siano morti in cinque. Mia moglie ha fatto cinquemila immersioni. E' una esperta, sa cosa fare anche in caso di difficoltà. Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, ha appena finito di par x.com