Su Rai 1 va in onda Un futuro aprile ricostruzione della strage di Pizzolungo

Da iodonna.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C on Un futuro aprile, alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay, si entra in uno dei capitoli più dolorosi della storia italiana: la strage di Pizzolungo del 1985. Diretto da Graziano Diana e liberamente ispirato al romanzo Sola con te di Margherita Asta e Michela Gargiulo, mette al centro del racconto il sanguinoso attentato della mafia al magistrato Carlo Palermo, attraverso lo sguardo di una bambina sopravvissuta a una tragedia più grande di lei. Nel cast Francesco Montanari, Ludovica Ciaschetti e Peppino Mazzotta. Camilleri spoilera in tv il finale di Montalbano: «Non muore, ma.» X Leggi anche › In “Ero in guerra ma non lo sapevo” Francesco Montanari è Torregiani, un uomo «che non vuole sottostare alla violenza» Un futuro aprile: trama film storia vera su Rai 1 stasera 21 maggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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