Su Rai 1 va in onda Un futuro aprile ricostruzione della strage di Pizzolungo
C on Un futuro aprile, alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay, si entra in uno dei capitoli più dolorosi della storia italiana: la strage di Pizzolungo del 1985. Diretto da Graziano Diana e liberamente ispirato al romanzo Sola con te di Margherita Asta e Michela Gargiulo, mette al centro del racconto il sanguinoso attentato della mafia al magistrato Carlo Palermo, attraverso lo sguardo di una bambina sopravvissuta a una tragedia più grande di lei. Nel cast Francesco Montanari, Ludovica Ciaschetti e Peppino Mazzotta. Camilleri spoilera in tv il finale di Montalbano: «Non muore, ma.» X Leggi anche › In “Ero in guerra ma non lo sapevo” Francesco Montanari è Torregiani, un uomo «che non vuole sottostare alla violenza» Un futuro aprile: trama film storia vera su Rai 1 stasera 21 maggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Un futuro aprile: stasera su Rai1 la strage di Pizzolungo in un filmVa in onda questa sera il film Un futuro aprile, dedicato alla strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985.
Il 21 maggio su Rai 1 va in onda il tv movie Un futuro aprile sulla strage di Pizzolungo x.com
Domenica 24 maggio, in prima serata su Rai 1, va in onda Cercasi tata disperatamente, commedia sentimentale girata interamente in Trentino. Il film fa parte della collana Purché Finisca Bene ed è diretto da Laura Chiossone. Nel cast Elena Radonicich, Gi facebook
Un futuro aprile, film su Rai 1: trama, attori e castQuesta sera, giovedì 21 maggio 2026, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai 1, va in onda Un futuro aprile, un film italiano liberamente ispirato al libro Sola con te in un futuro aprile di Margher ... radiomusik.it
Un futuro aprile, il film con Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari stasera su Rai 1Un futuro aprile è il film tv che racconta la strage di Pizzolungo, in prima visione su Rai 1 il 21 maggio 2026. Trama, trailer, cast e curiosità. gazzetta.it
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