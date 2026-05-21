Stupefacenti sia in auto che in casa ragazzo arrestato a Montesilvano
A Montesilvano, un giovane di 24 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver detenuto sostanze stupefacenti sia in auto che in casa. L'arresto è avvenuto durante un intervento delle forze dell'ordine, che hanno trovato la droga in diverse parti dell’abitazione e nel veicolo. L’indagine ha portato alla scoperta di una quantità di sostanze destinate, secondo gli investigatori, allo spaccio. Il ragazzo è stato accompagnato in carcere.
Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il 24enne è stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano nel corso di mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione e al contrasto del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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