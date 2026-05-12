In casa aveva gli stupefacenti e un proiettile giovane arrestato a Montesilvano

Un giovane è stato arrestato a Montesilvano dopo un'irruzione dei carabinieri in un'abitazione sotto controllo. Durante l'operazione sono stati trovati stupefacenti e un proiettile. Le forze dell'ordine hanno sequestrato la sostanza e l'arma, fermando il ragazzo che si trovava all’interno dell’appartamento. La vicenda è ora al vaglio degli investigatori, che proseguiranno con le indagini.

I carabinieri hanno fatto irruzione in una casa monitorata all'interno della quale sarebbe stata rinvenuta sia droga che un proiettile.Vanno avanti costanti e intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei carabinieri volte al contrasto e alla repressione delle attività illecite. Durante.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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