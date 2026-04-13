Stupefacenti sia in auto che in casa arrestato un pescarese | 400 grammi di cocaina sequestrata

Un uomo di 45 anni di origini pescarese è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ortona con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono stati sequestrati circa 400 grammi di cocaina nascosti sia in auto che in casa. L’arresto è stato effettuato in seguito a un’indagine volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Questo il reato del quale dovrà rispondere un pescarese di 45 anni tratto in arresto di carabinieri della Compagnia di Ortona. Come si legge su ChietiToday, venerdì 10 aprile, i militari del Nor hanno tratto in arresto il 45enne residente a.🔗 Leggi su Ilpescara.it Droga in auto e in casa, arrestato 45enne: sequestrati oltre 400 grammi di cocainaUn uomo di 45 anni residente a Pescara è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Spacciava stupefacenti in una casa di Ortona, arrestato giovane pescareseI carabinieri nel Nor della Compagnia di Ortona, in seguito ad attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del tribunale di Chieti,...