Studio svela come la Piramide di Cheope ha resistito fino ad oggi | solidità e un sistema antisismico

Un nuovo studio ha analizzato la struttura della Grande Piramide di Cheope e il terreno su cui sorge, rivelando come questa abbia mantenuto la sua stabilità nel tempo. I ricercatori hanno identificato un particolare sistema di supporto che avrebbe contribuito alla resistenza dell'edificio ai terremoti. La scoperta si basa su analisi della composizione del suolo e delle tecniche costruttive adottate, dimostrando quanto la solidità dell’opera sia stata influenzata anche da fattori naturali e ingegneristici.

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