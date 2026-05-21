Studio svela come la Piramide di Cheope ha resistito fino ad oggi | solidità e un sistema antisismico
Un nuovo studio ha analizzato la struttura della Grande Piramide di Cheope e il terreno su cui sorge, rivelando come questa abbia mantenuto la sua stabilità nel tempo. I ricercatori hanno identificato un particolare sistema di supporto che avrebbe contribuito alla resistenza dell'edificio ai terremoti. La scoperta si basa su analisi della composizione del suolo e delle tecniche costruttive adottate, dimostrando quanto la solidità dell’opera sia stata influenzata anche da fattori naturali e ingegneristici.
Analizzando la Grande Piramide di Cheope e il terreno circostante, i ricercatori hanno scoperto un "sistema antisismico" che ha permesso alla colossale e solida opera di resistere fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Corrado Malanga: la verità sulla Piramide di Cheope e i segreti dellantico Egitto
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