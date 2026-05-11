Al GF Vip Adriana Volpe svela un segreto ad Antonella Elia | Il tuo ex Pietro Delle Piane mi ha mandato dei vocali
Durante una conversazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha confidato ad Antonella Elia di aver ricevuto dei messaggi vocali dal suo ex fidanzato, Pietro Delle Piane. La rivelazione si è svolta nel corso di un dialogo tra le due concorrenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le motivazioni dietro questa comunicazione. La notizia ha attirato l’attenzione tra i partecipanti del reality.
Al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha rivelato ad Antonella Elia un segreto che riguarda il suo ex fidanzato Pietro Delle Piane. La reazione della concorrente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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