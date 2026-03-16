Una crema per bloccare i tumori della pelle lo studio preclinico | Rimuove il freno al sistema immunitario

Ricercatori dell'Università della Pennsylvania hanno sviluppato una crema che, secondo uno studio preclinico, attiva i meccanismi antitumorali e riduce la crescita di lesioni precancerose e cancerose sulla pelle. Lo studio ha dimostrato che il prodotto agisce rimuovendo il freno al sistema immunitario, contribuendo così a bloccare lo sviluppo di tumori cutanei. La ricerca è stata condotta in laboratorio e sui modelli preclinici.

In nuovo studio preclinico i ricercatori dell'Università della Pennsylvania hanno elaborato una crema che attiva meccanismi antitumorali, rallentando la crescita delle lesioni precancerose e cancerose. L'autore Brian C. Capell: "Speriamo di iniziare una sperimentazione clinica di fase 1 nei prossimi 1-2 anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il gene che difende i tumori dal sistema immunitario, l’ipotesi dei ricercatori: “Eliminalo e collasseranno”Un gruppo di ricercatori ha scoperto come il gene TAK1 permetta alle cellule tumorali di sopravvivere agli attacchi del sistema immunitario. Tatuaggi pericolosi? L’effetto sul sistema immunitario e i rischi: lo studio(Adnkronos) – Gli effetti dei tatuaggi sull'organismo e sulla salute sono al centro di un nuovo studio, che si sofferma sulle conseguenze in...