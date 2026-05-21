Studenti romani | il 46% sceglie i mezzi per andare a scuola
A Roma, quasi il 46% degli studenti preferisce usare i mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto per raggiungere la scuola, evitando l’auto privata. Questa scelta solleva interrogativi sulle motivazioni dietro questa preferenza e sul ruolo delle infrastrutture cittadine. La mancanza di piste ciclabili e di spazi dedicati sembra influenzare le decisioni dei giovani, che optano per alternative più sostenibili o pratiche. La situazione mette in luce le abitudini di mobilità tra gli studenti e le caratteristiche del contesto urbano.
? Domande chiave Perché quasi la metà degli studenti rifiuta l'auto privata?. Come influisce la mancanza di piste ciclabili sulle scelte dei ragazzi?. Quali abitudini digitali impediscono alle istituzioni di comunicare con i giovani?. Chi sono i protagonisti del nuovo progetto Flexiamoci?.? In Breve Il 75,1% degli studenti possiede un abbonamento annuale per i mezzi pubblici.. Il 21,8% degli intervistati segnala la mancanza di piste ciclabili come ostacolo.. Nuovi laboratori creativi negli istituti sono previsti tra settembre e dicembre 2026.. Il progetto Flexiamoci coinvolge 1.600 giovani di otto istituti superiori romani.. Il 46,3% degli studenti romani utilizza il trasporto pubblico per raggiungere le scuole, secondo i dati raccolti da Roma Servizi per la Mobilità tra febbraio e maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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