Studenti romani | il 46% sceglie i mezzi per andare a scuola

A Roma, quasi il 46% degli studenti preferisce usare i mezzi pubblici o altri mezzi di trasporto per raggiungere la scuola, evitando l’auto privata. Questa scelta solleva interrogativi sulle motivazioni dietro questa preferenza e sul ruolo delle infrastrutture cittadine. La mancanza di piste ciclabili e di spazi dedicati sembra influenzare le decisioni dei giovani, che optano per alternative più sostenibili o pratiche. La situazione mette in luce le abitudini di mobilità tra gli studenti e le caratteristiche del contesto urbano.

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