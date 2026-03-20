Venti studenti romani dell'Istituto Gesù e Maria sono in vacanza studio nel Kent, nel sud dell’Inghilterra, dove da alcuni giorni si registra un’epidemia di meningite di tipo B. La scuola ha comunicato di aver attivato tutte le misure di sicurezza necessarie e di ritenere che non ci siano rischi di contagio per gli studenti presenti nell’area.

Venti bambini di una scuola di Roma si trovano attualmente in vacanza studio nel Kent, l'area nel sud dell'Inghilterra dove da giorni è scoppiata un'epidemia di meningite B «senza precedenti». Gli alunni della scuola Gesù e Maria, istituto privato del Fleming, sono partiti il 15 marzo per Brodstairs, a 30 km da Canterbury, la storica città inglese al centro dell'emergenza sanitaria, e dove al momento i casi sono saliti da 27 a 29, secondo l'ultimo bollettino diffuso dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa). Una situazione che ha messo in allarme le famiglie dei bambini coinvolti, che vanno... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meningite nel Kent, 20 studenti romani dell'Istituto Gesù e Maria in gita nell'area. La scuola: «Attivate misure di sicurezza, nessun rischio contagio»

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