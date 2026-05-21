Studenti e docenti di Italia Polonia Portogallo e Turchia uniti nel progetto Erasmus+ Decide

SAN PIETRO VERNOTICO - Si è conclusa con un bilancio straordinario la settimana di mobilità transnazionale del programma europeo Erasmus+ "Decide", che dal 11 al 15 maggio 2026 ha visto l'Istituto comprensivo "Ruggero De Simone" e, nello specifico, la scuola media "Don Minzoni", trasformarsi in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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