Erasmus+ studenti del Vittorio Veneto Salvemini in Portogallo
Gli studenti del Vittorio Veneto Salvemini di Latina stanno partecipando al programma Erasmus+ per il sesto anno consecutivo. Durante questo ciclo, il progetto continua a essere parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, coinvolgendo studenti in un’esperienza di studio all’estero in Portogallo. L’iniziativa prevede la permanenza di studenti in una scuola straniera, con attività didattiche e culturali.
Sesto anno di Erasmus+ per gli studenti del Vittorio Veneto Salvemini di Latina. In questo anno scolastico, il progetto giunge al suo sesto anno di attività, confermandosi come uno dei pilastri strategici dell’offerta formativa dell’Istituto.Il programma Erasmus+ si fonda su obiettivi ambiziosi e.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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