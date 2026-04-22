Progetto Erasmus Foggia accoglie i docenti turchi di Akyurt | scambio di doni per suggellare il legame tra le comunità
Il 22 aprile, a Foggia, un gruppo di insegnanti provenienti dal distretto di Akyurt, nella provincia di Ankara, ha visitato l'amministrazione comunale. La visita fa parte di un progetto Erasmus realizzato con l’Istituto Comprensivo Foscolo-Gabelli. Durante l'incontro, sono stati scambiati doni tra i rappresentanti delle due comunità per rafforzare il legame culturale e scolastico tra le parti.
Nella mattinata di oggi, 22 aprile, una delegazione di docenti provenienti da Akyurt, uno dei distretti della provincia di Ankara - a Foggia per un progetto Erasmus condiviso con l’Istituto Comprensivo Foscolo-Gabelli - è stata ricevuta a Palazzo di Città dall’assessore alla Pubblica Istruzione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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