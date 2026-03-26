Trofeo scacchi scuola 2026 piovono medaglie per il Novelli-Natalucci

Domenica 22 marzo si è svolta la gara scolastica di scacchi 2026, a cui hanno partecipato studenti di un istituto comprensivo locale. Gli alunni si sono distinti per le proprie abilità strategiche e il comportamento corretto durante la competizione. L’evento ha portato a un totale di medaglie assegnate agli studenti del medesimo istituto, che si sono fatti notare per la loro performance.

Al di là dei risultati, ciò che più ha colpito è stato il comportamento esemplare degli alunni che hanno partecipato con entusiasmo, dimostrando rispetto delle regole, autocontrollo e un autentico spirito sportivo. Fondamentale il contributo dei docenti Massimo Schena e Chiara Ficcadenti, che con grande disponibilità hanno dedicato tempo, energie e passione alla preparazione degli studenti, anche oltre l’orario di servizio. Il loro impegno rappresenta un valore aggiunto prezioso per tutta la comunità scolastica. Così commenta la giornata la dirigente scolastica Lucia Cipolla: «Un successo che non è solo sportivo, ma soprattutto educativo: sono orgogliosa delle competenze, della concentrazione e della capacità di collaborazione dimostrate dai nostri alunni, che hanno saputo mettere in campo talento, strategia e rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Trofeo scacchi scuola 2026, piovono medaglie per il Novelli-Natalucci Articoli correlati Leggi anche: Trofeo scacchi 2026, fase provinciale: la scuola primaria Pascoli di Redona conquista il primo posto 46 medaglie e terzo posto in classifica per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim 2026Numerosi podi per la scìocietà aretina al meeting di San Casciano in Val di Pesa. Approfondimenti e contenuti su Trofeo scacchi scuola 2026 piovono... Argomenti discussi: Oltre 240 studenti al Palabaldinelli di Osimo il Trofeo Scacchi Scuola 2026. Trionfo Cattaneo alla fase regionale trofeo scacchi scuola 2026Scacco matto alle regionali: è un trionfo storico per il Cattaneo-Dall'Aglio. abato 21 marzo 2026, Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara, è stata il ... redacon.it Successo strepitoso delle squadre delle primarie Ferraris/Baracca e della media Jona al Trofeo Scacchi Scuola 2026Sabato 21 marzo 2026, presso i locali di ASTISS si è svolta la Fase Provinciale del Trofeo Scacchi Scuola organizzato dal Circolo A.S.D. Scacchi Sempre ... atnews.it