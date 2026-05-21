Davide Cavallo, un giovane studente di 22 anni, ha subito un’aggressione che gli ha provocato l'invalidità. L'aggressore, accusato di averlo colpito con un’arma bianca durante una lite per una sigaretta e 50 euro, è stato condannato a una pena alta. Nonostante quanto accaduto, Cavallo ha scelto di perdonare il responsabile, affermando di sperare in un futuro migliore per lui. Il ragazzo ha anche deciso di incontrare uno degli aggressori, un gesto che ha definito come un tentativo di affrontare e superare il trauma.

Milano – Parlare con gli aggressori, non odiarli e abbracciare uno di loro, per Davide Cavallo, 22 anni, brillante studente bocconiano, rimasto invalido dopo un pestaggio per una sigaretta e 50 euro, è stato anche un tentativo di elaborazione e di sublimazione del trauma. “Per me era importante essere qui oggi, in aula, guardare in faccia chi ma ha “stravolto la vita“, non li odio, li ho perdonat i”. https:www.ilgiorno.itmilanocronacapestato-corso-como-cybofbwa Le condanne. E quando è arrivata la “stangata“, vent’anni di condanna per Alessandro Chiani, uno dei maggiorenni del branco che durante la rapina da 50 euro lo ha accoltellato, si è detto “ molto dispiaciuto per una pena così alta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Studente accoltellato e rimasto invalido, Davide Cavallo perdona il suo aggressore: “Pena alta, spero per lui in un futuro migliore”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, accoltellato per 50 euro in corso Como: Il figlio ha perdonato. I genitori non riescono

Sullo stesso argomento

Davide Cavallo accoltellato a Milano, condannato a 20 anni chi ha reso invalido lo studente. Al complice 10 mesi: lui li abbraccia dopo la letteraÈ stato condannato a 20 anni di carcere dopo rito abbreviato Alessandri Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di...

Leggi anche: «Ho perso le gambe, non la voglia di vivere. Abbraccio chi mi ha accoltellato»: la commovente lettera di Davide, studente aggredito il 12 ottobre a Milano e rimasto invalido

Milano, l'avvocato della famiglia di Davide Cavallo — studente 22enne della Bocconi accoltellato in corso Como per una rapina da 50 euro e rimasto invalido — dopo la prima udienza del rito abbreviato: Sentirsi dire che una coltellata è stata data per gioco fa x.com

Davide pestato e accoltellato, un 19enne condannato a 20 anniE' stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. U ... ansa.it

Studente accoltellato e rimasto invalido, Davide Cavallo perdona il suo aggressore: Pena alta, spero per lui in un futuro miglioreUn violento pestaggio in corso Como per una sigaretta e 50 euro. L’accoltellatore è stato condannato a vent’anni, il palo della rapina a dieci mesi ... ilgiorno.it