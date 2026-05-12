Ho perso le gambe non la voglia di vivere Abbraccio chi mi ha accoltellato | la commovente lettera di Davide studente aggredito il 12 ottobre a Milano e rimasto invalido

Davide Simone Cavallo, studente di 22 anni alla Bocconi di Milano, ha scritto una lettera in cui racconta l'aggressione avvenuta il 12 ottobre in città. Dopo essere stato colpito con un coltello, il giovane ha perso le gambe, ma ha dichiarato di non aver perso la voglia di vivere. Nella lettera, descrive come ancora avverta il dolore della ferita e invita chi lo ha aggredito a comprendere il suo gesto.

«A volte ancora la sento, la coltellata». Inizia così la lettera di Davide Simone Cavallo, 22enne studente della Bocconi di Milano. Poco prima delle tre di notte del 12 ottobre 2025 stava uscendo da uno dei locali più frequentati dalla gioventù milanese, tra via Montegrappa e via Rosales. Sul suo cammino incontra un gruppo di cinque ragazzi, tra cui tre minorenni, che lo aggredisce, accoltella e riduce in fin di vita. Quella notte lo studente riporta uno «shock emorragico da emotorace massivo», lesioni permanenti e perde l’uso delle gambe. La lettera scritta da Davide è stata depositata insieme agli atti del processo, che si aprirà il 20 maggio: non sono parole d’odio, ma di compassione e clemenza.🔗 Leggi su Open.online

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