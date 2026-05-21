Un ragazzo è stato accoltellato a Milano, un episodio che ha portato alla condanna di due giovani di recente maggiore età a 20 anni di carcere. Durante il processo, uno degli aggressori ha chiesto scusa, un gesto che ha sorpreso la vittima, che ha commentato come questa scusa abbia contribuito a ricucire un pezzetto di ferite. La vicenda ha attirato l’attenzione sui fatti di cronaca legati alla violenza tra giovani in città.

“Quando mi hanno chiesto scusa qualcosa in me si è ricucito”. Davide Cavallo racconta il processo dei suoi aggressori appena maggiorenni. La condanna più dura è “un segnale per chi gira con i coltelli” Il processo ai due maggiorenni imputati per il caso di Davide Cavallo, lo studente accoltellato a Milano il 12 ottobre 2025, si è concluso conla condanna a 20 anni per l’esecutore materiale e a 10 mesi per il ragazzo che avrebbe fatto dapalo. Si tratta di due sentenze che hanno sorpreso rispetto alla richiesta del pm Andrea Zanoncelli, che aveva chiesto rispettivamente la condanna a 12 e 10 anni. Durante il processo, la vittima, che rimarrà invalida a vita a causa di una lesione midollare, ha deciso di andare a parlare con due imputati appena maggiorenni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Studente accoltellato a Milano, la condanna a 20 anni e il perdono inaspettato

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Davide Cavallo accoltellato a Corso Como, condannato a 20 anni l'aggressore

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