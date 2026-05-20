Un giovane studente è stato accoltellato in una zona di Milano e, dopo il processo, il tribunale ha condannato l’autore dell’aggressione a vent’anni di reclusione. Durante l’udienza preliminare, il giudice ha ascoltato le parti coinvolte, portando alla decisione definitiva. In un gesto inatteso, il ragazzo ferito ha scelto di abbracciare i propri aggressori, un episodio che ha attirato l’attenzione dei presenti. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra giovani in città.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza del tribunale. Il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Alberto Carboni, ha condannato a 20 anni di reclusione Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina aggravata ai danni di Davide Cavallo, lo studente milanese rimasto gravemente ferito durante un’aggressione avvenuta lo scorso 12 ottobre in corso Como, nel cuore della movida cittadina. Secondo quanto emerso nel processo con rito abbreviato, il giovane sarebbe stato brutalmente picchiato e accoltellato per sottrargli appena 50 euro. L’aggressione ha lasciato alla vittima una lesione permanente. Per il secondo imputato, Ahmed Atia, il giudice ha invece disposto una condanna a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso, assolvendo il ragazzo dall’accusa di rapina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Studente accoltellato a Milano: condanna a 20 anni, Davide sceglie di abbracciare i suoi aggressori

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Ragazzo accoltellato a Milano, legale di uno degli accusati: «Il ragazzo ha risposto»

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