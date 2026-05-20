A Milano, uno degli aggressori coinvolti nell’accoltellamento di uno studente è stato condannato a 20 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa al termine di un processo durato diverse settimane, durante le quali sono state ascoltate testimonianze e analizzati i referti medici. In aula, la vittima ha abbracciato i due imputati, dichiarando di perdonarli. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra i presenti, anche per la scena di solidarietà tra le parti coinvolte.

Una condanna pesante per aver quasi ammazzato un coetaneo e l’abbraccio della vittima ai suoi aguzzini. È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente della Bocconi di Milano Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito. Il brutale pestaggio risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, quando fuori da una discoteca della movida milanese lo studente 22enne è stato aggredito e accoltellato riportando una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, complice di Chiani, invece, è stato assolto per la rapina e condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Studente accoltellato a Milano, condannato a 20 anni uno dei due aggressori. In aula l’abbraccio: “Li perdono”

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Davide Cavallo accoltellato a Milano: Alessandro Chiani condannato a 20 anni, 10 mesi ad Ahmed Atia

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