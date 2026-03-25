#FORUMAutoMotive la filiera lancia l’allarme | Serve cambio di rotta sul Green Deal

Si è concluso ieri a Milano il #FORUMAutoMotive, evento organizzato dal giornalista Pierluigi Bonora che ha riunito rappresentanti del settore automobilistico. Durante l'incontro, i partecipanti hanno espresso la necessità di un cambio di direzione nelle politiche sul Green Deal, sottolineando come le misure attuali non siano più considerate sufficienti per le esigenze del comparto.

Si è concluso ieri a Milano il #FORUMAutoMotive, evento ideato dal giornalista Pierluigi Bonora, che ha offerto la fotografia di un settore che non chiede più semplici correzioni di rotta, ma una vera inversione politica. Il tono dei lavori è stato chiaramente allarmato: non un allarme astratto, bensì industriale, occupazionale e persino geopolitico. Al centro del dibattito, il modo in cui l’ Europa ha impostato la transizione ecologica dell’auto, giudicato da molti relatori troppo rigido e ideologico, incapace di tenere insieme ambiente, competitività e sostenibilità sociale. Dagli interventi è emerso un messaggio quasi corale: la filiera automotive europea ritiene di essere arrivata a un punto critico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - #FORUMAutoMotive, la filiera lancia l’allarme: “Serve cambio di rotta sul Green Deal” Articoli correlati Zaia: Basta insulti, serve subito il cambio di rotta per le riformeLuca Zaia, ex presidente del Veneto, ha lanciato un appello alla calma dopo toni esasperati che hanno coinvolto diverse parti. Nave cargo russa al largo della Sardegna, il cambio di rotta improvviso: allarme nel Mar TirrenoScatta l'allarme per una nave cargo russa, la Sparta IV, avvistata nel mar Tirreno al largo della Sardegna sul versante est dell'isola. Aggiornamenti e notizie su Green Deal Temi più discussi: La filiera auto chiede una svolta immediata a Bruxelles: si rischia il disastro | Quattroruote.it; A #FORUMAutoMotive l’appello congiunto della filiera automotive all’UE; Automotive: Bonometti (OMR) – competitività delle imprese europee seriamente compromessa - Occhioche. #FORUMAutoMotive, Marco Bonometti: Green Deal, costi energetici e occupazione mettono a rischio la filiera europeaIl #FORUMAutoMotive si apre a Milano con un nuovo allarme sul futuro dell’automotive europeo. Al centro del dibattito della giornata ... msn.com La filiera auto chiede una svolta immediata a Bruxelles: si rischia il disastroIl mondo dell’auto lancia l’ennesimo allarme sul futuro dell’industria europea e dell’intera filiera automotive. Al ForumAutomotive 2026, l’ormai tradizionale evento organizzato dal giornalista Pierlu ... quattroruote.it Guerra in Iran, prezzi di gas e petrolio in aumento, green deal europeo. Il mio commento a Mattino cinque. #fblifestyle - facebook.com facebook Il Mattinale Europeo è online. L’analisi: “Il populismo contro il Green deal finisce in bolletta” Nelle brevi: Nessuno può ricattare il Consiglio europeo (tranne Orban); più quote gratuite e più a lungo, ma ETS è salvo. Con @CSpillmann x.com