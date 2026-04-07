Il senatore indipendente e ex presidente della Camera ha espresso preoccupazioni riguardo alle tensioni internazionali e alle restrizioni derivanti dall’Unione Europea, sottolineando come queste possano mettere a rischio la stabilità economica del paese. Secondo Casini, le restrizioni legate al Patto di Stabilità e le possibili azioni di un’amministrazione statunitense potrebbero portare a scenari di crisi simili a quelli vissuti durante la pandemia.

Pier Ferdinando Casini, senatore indipendente inserito nelle liste del Pd ed ex presidente della Camera, ha analizzato le tensioni internazionali e i rischi economici legati al Patto di Stabilità, ipotizzando scenari di crisi paragonabili a quelli della pandemia. Il parlamentare ha espresso forti dubbi sulla condotta di Trump, definendo l’instabilità dell’ex presidente come un dato di fatto e non più come una strategia deliberata. Secondo Casini, l’approccio adottato dagli Stati Uniti è stato guidato da un egoismo nazionale che ha prodotto esiti politici fallimentari. Questa gestione ha avuto un impatto diretto sul Medio Oriente, dove il regime iraniano è riuscito a resistere alla pressione esercitata da Israele e dall’America. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casini lancia l’allarme: tra vincoli UE e Trump rischiamo il collasso

Pronto Soccorso al Collasso: CISL FP Irpinia Sannio lancia l’allarme“La problematica è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei cittadini che accedono ai Pronto Soccorso, spesso in attesa per ore e con la...

Casini e la guerra in Iran: «Rischiamo un Covid-bis»Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera e oggi senatore eletto come indipendente nelle liste del Pd, sostiene in un dialogo con La Stampa...