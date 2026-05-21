Stretta sui monopattini in centro Targhe mancanti 3 contravvenzioni

Le autorità locali hanno intensificato i controlli sui monopattini nel centro cittadino, concentrandosi in particolare sulla verifica delle targhe e sulla conformità alle norme. Durante le operazioni sono state riscontrate alcune irregolarità, tra cui monopattini privi di targhe, e sono state elevate tre contravvenzioni. Le sanzioni previste per chi non rispetta le regole possono arrivare fino a 400 euro. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la zona per garantire il rispetto delle normative.

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La polizia municipale intensifica il controllo sui monopattini ed arrivano le prime multe. Chi non è in regola rischia una sanzione fino a 400 euro. Negli ultimi anni nella città è diventato uno dei mezzi più diffusi per muoversi facilmente soprattutto nella zona del centro storico ed i vigili urbani hanno avviato una serie di controlli serrati per verificare la regolarità di questi mezzi alimentati ad energia elettrica, che possono raggiungere anche velocità piuttosto elevate. Il comando di polizia municipale fa sapere che negli ultimi giorni sono stati sanzionati tre cittadini che conducevano, nel centro storico, monopattini elettrici sprovvisti di targa come dispone la legge entrata in vigore di recente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Stretta“ sui monopattini in centro. Targhe mancanti, 3 contravvenzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stretta sui monopattini: dal 16 maggio lobbligo di targa e assicurazione - Unomattina 25/03/2026 Sullo stesso argomento Biciclette elettriche e monopattini, stretta della municipale in centroLa polizia municipale di Nocera Inferiore interviene e rafforza i controlli sull'uso indisciplinato - oltre che pericoloso - delle bici elettriche e... Leggi anche: Al via la stretta sui monopattini elettrici: targa, casco e da luglio obbligo di assicurazione Stretta sui monopattini elettrici, controlli a tappeto della Polizia Locale x.com Al via la stretta sui monopattini elettrici: targa, casco e da luglio obbligo di assicurazioneObbligo di targa in vigore da domenica, nonostante i ritardi nella consegna dei contrassegni. Da luglio servirà l'assicurazione RC; ecco tutto quello che c'è da sapere sulle nuove regole. panorama.it Monopattini, scatta l’obbligo di targa e chi è senza rischia fino a 400 euro di multa reddit Stretta sui monopattini. Targa e casco obbligatori, fioccano le prime multeL’entrata in vigore della norma era stata accolta con polemiche. I controlli evidenziano molte infrazioni, nel mirino anche le bici elettriche. . msn.com