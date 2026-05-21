Street food internazionale ai Boschetti reali

Dal 22 al 24 maggio, i Boschetti Reali a Monza ospiteranno il Festival dei food truck, un evento dedicato allo street food internazionale. Durante questa tre giorni, il parco si trasformerà in un punto di incontro per gli appassionati di cucina da strada provenienti da diverse parti del paese e del mondo. Sono previste numerose postazioni con cibo di vario genere, offrendo un’occasione di scoperta culinaria in uno spazio all’aperto. L’evento si svolgerà nel parco pubblico, coinvolgendo diversi operatori del settore.

Dal 22 al 24 maggio i Boschetti reali a Monza si trasformano nel palcoscenico a cielo aperto del grande Festival dei food truck d’Italia e del mondo. Griglie roventi, fiamme accese e profumi avvolgenti: un viaggio tra eccellenze gastronomiche e convivialità, dove ogni morso è una scoperta.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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