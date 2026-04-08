Sdegno ai Boschetti Reali | vandali colpiscono l’area bimbi

Negli ultimi giorni, i Boschetti Reali sono stati teatro di un atto di vandalismo che ha coinvolto l’area giochi dedicata ai bambini. Dei vandali hanno imbrattato gli spazi con disegni e scritte offensive, suscitando reazioni di sdegno tra residenti e amministratori. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla necessità di maggiore vigilanza e tutela di questi spazi pubblici. Nessuna persona è stata finora identificata in relazione a quanto accaduto.

Vandali hanno colpito l’area giochi dei Boschetti Reali con disegni e scritte volgari. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha scatenato l’indignazione di cittadini e amministratori locali. Un graffito osceno è apparso sul tetto della casetta dedicata ai bambini. Le immagini del danneggiamento sono state diffuse rapidamente via social, trasformando un atto di vandalismo in un caso di forte sdegno pubblico per la comunità monzese. La battaglia civile contro il degrado dei Boschetti. Anna Martinetti, ex preside e precedente consigliera comunale, ha denunciato l’accaduto attraverso un gruppo social molto seguito. La sua indignazione nasce da un legame profondo con questo spazio verde, che ha contribuito a creare e proteggere fin dai primi momenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sdegno ai Boschetti Reali: vandali colpiscono l’area bimbi Vandali in azione ai Boschetti Reali. Nell’area dedicata ai bambini spuntano scritte e disegni osceniUn graffito osceno sul tetto della casetta dell’area giochi dei Boschetti Reali riaccende l’indignazione pubblica contro i vandalismi in città e... Leggi anche: Ai Boschetti Reali torneranno a zampillare le antiche fontane (ma non solo) Argomenti più discussi: Vandali in azione ai Boschetti Reali. Nell’area dedicata ai bambini spuntano scritte e disegni osceni; Vandali in azione ai Boschetti Reali Nell’area dedicata ai bambini spuntano scritte e disegni osceni. Vandali in azione ai Boschetti Reali. Nell’area dedicata ai bambini spuntano scritte e disegni osceniUn graffito osceno sul tetto della casetta dell’area giochi dei Boschetti Reali riaccende l’indignazione pubblica contro i vandalismi in ... ilgiorno.it Boschetti Reali: parco giochi imbrattato dai vandaliIl Parco Giochi ai Boschetti è un’area che va conservata, vista la fatica che abbiamo fatto per ottenerla». È un appello diretto quello lanciato dall’ex consigliera Anna Martinetti ... mbnews.it ATP Monza non è solo sport A Pasqua e Pasquetta i Boschetti Reali vivono dalle 11 a mezzanotte con dj set, street food e molto altro. Vieni a trovarci! - facebook.com facebook