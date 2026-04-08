Vandali in azione ai Boschetti Reali Nell’area dedicata ai bambini spuntano scritte e disegni osceni

Nell’area dedicata ai bambini nei Boschetti Reali sono state lasciate scritte e disegni offensivi, con un graffito osceno apparso sul tetto della casetta dell’area giochi. L’episodio ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti, che hanno segnalato il danneggiamento di uno spazio pubblico frequentato da famiglie e bambini. La situazione evidenzia ancora una volta il problema dei vandalismi in città e la difficoltà di tutelare i luoghi di aggregazione.

Un graffito osceno sul tetto della casetta dell’area giochi dei Boschetti Reali riaccende l’indignazione pubblica contro i vandalismi in città e ferisce una comunità che in quell’angolo verde ha investito anni di impegno. L’immagine, comparsa nei giorni scorsi e subito rimbalzata sui social, ha indignato cittadini, amministrazione comunale e chi, come Anna Martinetti, quell’area l’ha voluta e difesa fin dall’inizio. È stata proprio l’ex consigliera comunale ed ex storica preside monzese a denunciare l’episodio in un gruppo social molto seguito. "Il parco giochi ai Boschetti è un’area da conservare vista la fatica che abbiamo fatto per ottenerla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vandali in azione ai Boschetti Reali. Nell’area dedicata ai bambini spuntano scritte e disegni osceni Leggi anche: Ai Boschetti Reali torneranno a zampillare le antiche fontane (ma non solo) Temi più discussi: Vandali in azione ai Boschetti Reali. Nell’area dedicata ai bambini spuntano scritte e disegni osceni; Boschetti Reali: parco giochi imbrattato dai vandali; I Boschetti Reali presi di mira dai writer ignoranti. Vandali in azione ai Boschetti Reali. Nell’area dedicata ai bambini spuntano scritte e disegni osceniUn graffito osceno sul tetto della casetta dell’area giochi dei Boschetti Reali riaccende l’indignazione pubblica contro i vandalismi in ... ilgiorno.it Boschetti Reali: parco giochi imbrattato dai vandaliIl Parco Giochi ai Boschetti è un’area che va conservata, vista la fatica che abbiamo fatto per ottenerla». È un appello diretto quello lanciato dall’ex consigliera Anna Martinetti ... mbnews.it ATP Monza non è solo sport A Pasqua e Pasquetta i Boschetti Reali vivono dalle 11 a mezzanotte con dj set, street food e molto altro. Vieni a trovarci! - facebook.com facebook