Arti visive in festa | l' attore Fabio Testi si aggiudica il Premio Symeoni

Venerdì 17 e sabato 18 si svolgerà la quinta edizione del Symeoni Festival, dedicato alle arti visive. Durante l’evento, sarà presente come ospite d’onore l’attore Fabio Testi, che riceverà il Premio Symeoni. La manifestazione si terrà in diverse location della città e prevede esposizioni e momenti di approfondimento culturale. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

La quinta edizione del Symeoni Festival, in programma venerdì 17 e sabato 18 si avvicina e l’ospite d’onore sarà Fabio Testi. Attore tra i più rappresentativi del cinema italiano, Testi riceverà il Premio Symeoni 2026, riconoscimento dedicato a protagonisti capaci di attraversare generi e linguaggi diversi. Sabato 18 incontrerà anche il pubblico in occasione della consegna del premio. L’anno scorso il premio fu consegnato al regista Dario Argento (premio speciale alla carriera) e al pittore e illustratore Emanuele Taglietti. Il festival, promosso dalla filiera creativa Ferrara La Città del Cinema, è dedicato all’arte del manifesto cinematografico e alla figura di Sandro Simeoni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Il Palazzo del Pegaso diventa spazio d’arte: in mostra le arti visive del Premio FirenzeFirenze, 15 gennaio 2026 - L’arte dialoga con la storia e le istituzioni nel cuore di Firenze. Leggi anche: Il Centro arti visive si amplia. Nasce una scuola per artigiani. E a breve il bando per direttore