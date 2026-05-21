Una donna di 69 anni coinvolta nella tragedia di Modena ha espresso gratitudine alla città, affermando di sentire il sostegno della comunità. Durante un colloquio con il sindaco, ha precisato che non attribuisce colpe ai cittadini e ha annunciato le proprie dimissioni a breve. La donna, che ha subito l’amputazione delle gambe, ha ringraziato per l’affetto ricevuto e ha condiviso la volontà di lasciare il suo incarico. La vicenda ha suscitato reazioni nella comunità locale.

La 69enne ha parlato con il sindaco di Modena dicendo che “non è colpa dei modenesi” e che sente vicina la comunità. Il primo cittadino commosso ha specificato che “siamo noi a dover ringraziare e a scusarci” È questione di poche ore e la turista tedesca di 69 anni, la vittima con gambe amputate a causadel tragico impatto con l’auto di Salim El Koudri, sta per essere dimessa ed ha ringraziato la città. “Quello che mi è successo non è colpa dei modenesi, lo so. Anzi li sento vicini. Stanno facendo tanto per me. Mi stanno aiutando. Grazie, grazie”. Sono queste le toccanti parole che Anna ha dedicato ai cittadini della città. A fare da tramite tra la 69enne e la città sconvolta dai fatti di sabato scorso è stata un’operatrice sanitaria tedesca che ha parlato con ilsindaco di Modena Massimo Mezzetti e al prefetto Fabrizia Triolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Strage Modena, vittima con gambe amputate ringrazia la città: a breve le dimissioni

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