Auto a folle velocità sui pedoni a Modena | Salim El Koudri è accusato di strage Gambe amputate a due feriti

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio in una zona pedonale di Modena, quando un'auto ha percorso la strada a velocità molto elevata, superando i cento chilometri orari. Testimoni riferiscono che il veicolo sembrava mirare a colpire quante più persone possibile, causando il ferimento di diversi passanti. Tra i feriti, due hanno subito l'amputazione delle gambe. L'automobilista coinvolto è stato fermato e ora è accusato di aver provocato una strage.

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"Andava fortissimo, forse più di cento all'ora. Sembra cercasse di falciare quante più persone possibile", raccontano i testimoni dopo un pomeriggio di terrore. Un uomo alla guida di un'auto a velocità sostenuta, una Citroen C3, ha investito una decina di passanti a Modena, all'interno della Ztl. 🔗 Leggi su Today.it

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Auto sui pedoni a Modena, testimone: Buttati giù come birilli a folle velocità

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