Nel pomeriggio del 16 maggio, nel centro di Modena, un’auto ha investito una decina di persone a piedi, causando otto feriti, di cui quattro in modo grave. L’incidente si è verificato quando il veicolo ha travolto i passanti ad alta velocità. Due dei feriti hanno subito amputazioni agli arti inferiori. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulla dinamica o sull’identità del conducente.

Un’auto nel pomeriggio del 16 maggio ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Otto i feriti, quattro in modo grave. Tre persone sono state già dimesse. È successo su via Emilia, con la vettura – proveniente da Largo Garibaldi – arrivata a velocità sostenuta. A guidare l’auto un uomo, Salim El Koudri, 31 anni di origini marocchine ma nato a Seriate (Bergamo), residente a Ravarino (Modena) e studente in Economia. L’uomo era stato in cura fino al 2024 presso il Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia e il fatto di non riuscire a trovare un lavoro potrebbe aver fatto da innesco al folle gesto. Diversi i feriti: otto di cui 3 gravi (due in Rianimazione al Maggiore di Bologna). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Strage a Modena, travolge in auto 8 passanti ad alta velocità (amputate le gambe a due feriti)

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Auto falcia passanti a Modena, la testimone: «Pedoni buttati giù come birilli a folle velocità»

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