Il tragico incidente avvenuto in via Emilia a Modena ha provocato otto persone ferite, tra cui cinque donne e tre uomini. Quattro di loro si trovano in condizioni critiche. Il responsabile dell’investimento, identificato come El Koudri, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri. Sono presenti le autorità, tra cui il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio, che si sono recati sul luogo per visitare i feriti.

Il bilancio dell’investimento in via Emilia è gravissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro dei quali in condizioni critiche. Due turiste, una tedesca e una polacca, hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe; una di loro lotta tra la vita e la morte Il presidente della Rep. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage Modena, Mattarella e Meloni dai feriti, attentatore El Koudri si avvale della facoltà di non rispondere ai pm

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Auto su pedoni, Mattarella e Meloni a Modena e Bologna

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