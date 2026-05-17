Modena Mattarella e Meloni in ospedale dai feriti | Il Presidente ai medici di Modena | Grazie per quello che fate | El Koudri non risponde ai pm

Il presidente della Repubblica e la premier si sono recati in ospedale a Modena per visitare i feriti di un incidente. Durante la visita, il Presidente ha ringraziato i medici per il loro lavoro. La premier e il Presidente hanno incontrato anche un uomo considerato un eroe in quella occasione, mentre un altro testimone non ha risposto alle domande dei pubblici ministeri. La situazione delle persone coinvolte resta sotto osservazione, con alcuni ancora in condizioni critiche.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato, insieme alla premier Giorgia Meloni, all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che ha in cura i feriti, falciati sabato in pieno centro a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Koudri. "Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica ma anche abitualmente. Siamo consapevoli - ha aggiunto il capo dello Stato - di ciò che fate ogni giorno. Siete seguiti in questo caso particolarmente con attenzione e riconoscenza da tutti i nostri concittadini". Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Modena, Mattarella e Meloni arrivati in ospedale | Il Presidente ai medici di Modena

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