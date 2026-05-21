Strage di sub nella grotta Recuperati gli ultimi corpi | Non avevano i permessi

Nella grotta degli squali nell’atollo di Vaavu alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un’immersione. Le autorità hanno precisato che i sub non avevano i permessi necessari per entrare nella grotta. L’incidente ha portato alla scoperta di più vittime e ha aperto un’indagine sulle condizioni dell’operazione. I corpi sono stati trasferiti all’obitorio di Malè, mentre le forze dell’ordine continuano a verificare le responsabilità.

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