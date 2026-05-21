Strage di sub nella grotta Recuperati gli ultimi corpi | Non avevano i permessi

Da quotidiano.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella grotta degli squali nell’atollo di Vaavu alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un’immersione. Le autorità hanno precisato che i sub non avevano i permessi necessari per entrare nella grotta. L’incidente ha portato alla scoperta di più vittime e ha aperto un’indagine sulle condizioni dell’operazione. I corpi sono stati trasferiti all’obitorio di Malè, mentre le forze dell’ordine continuano a verificare le responsabilità.

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Sono all’obitorio di Malè gli ultimi due corpi dei sub italiani morti nell’immersione alla Grotta degli squali nell’atollo di Vaavu alle Maldive. Le autorità, che collaborano strettamente con i nostri diplomatici, stanno effettuando gli accertamenti in previsione del trasferimento delle quattro salme in Italia. Quella di Gianluca Benedetti, la guida dell’escursione, si trova già a disposizione dell’autorità giudiziaria all’obitorio di Gallarate; la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l’autopsia per la prossima settimana. Toccherà poi a quelle delle altre vittime. Ieri mattina i tre supersub... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali

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