Strage di sub nella grotta Recuperati gli ultimi corpi | Non avevano i permessi
Nella grotta degli squali nell’atollo di Vaavu alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un’immersione. Le autorità hanno precisato che i sub non avevano i permessi necessari per entrare nella grotta. L’incidente ha portato alla scoperta di più vittime e ha aperto un’indagine sulle condizioni dell’operazione. I corpi sono stati trasferiti all’obitorio di Malè, mentre le forze dell’ordine continuano a verificare le responsabilità.
Sono all’obitorio di Malè gli ultimi due corpi dei sub italiani morti nell’immersione alla Grotta degli squali nell’atollo di Vaavu alle Maldive. Le autorità, che collaborano strettamente con i nostri diplomatici, stanno effettuando gli accertamenti in previsione del trasferimento delle quattro salme in Italia. Quella di Gianluca Benedetti, la guida dell’escursione, si trova già a disposizione dell’autorità giudiziaria all’obitorio di Gallarate; la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l’autopsia per la prossima settimana. Toccherà poi a quelle delle altre vittime. Ieri mattina i tre supersub... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali
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