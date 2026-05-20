Nelle ultime ore sono stati recuperati i corpi di due sub morti nella grotta di Alimatha, nelle Maldive. Si tratta di due uomini, uno di nome Sommacal e l’altro Oddenino, che si trovavano tra le cinque vittime italiane della tragedia. Le operazioni di recupero, cominciate nei giorni scorsi, sono terminate con il ritrovamento degli ultimi due corpi all’interno della grotta marina. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone, anche per le difficili condizioni delle operazioni di soccorso.

Si sono concluse con il recupero degli ultimi due corpi le delicate operazioni nella grotta marina di Alimatha, teatro della tragedia che nei giorni scorsi ha causato la morte di cinque subacquei italiani. Oggi i team di soccorso finlandesi hanno riportato in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tragedia Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub morti nella grotta di Alimatha, sono di Sommacal e Oddenino

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Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali

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