Nelle Maldive, un team di soccorso ha recuperato gli ultimi due corpi di sub italiani morti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. I corpi sono stati recuperati poco prima delle 8 del mattino ora italiana, dopo che erano stati segnalati i dispersi nelle acque dell’arcipelago. L’operazione di soccorso è iniziata con le ricerche in mare, coinvolgendo un’équipe specializzata che ha portato a termine il recupero dei corpi senza ulteriori incidenti.

I corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive sono stati recuperati dall’equipe di soccorso che si era immersa poco prima delle 8 ora italiana nell’atollo di Vaavu. Il primo, rende noto una nota della Farnesina, è già stato sollevato su una barca appoggio mentre il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. Si tratta dei corpi di Giorgia Sommacal 23 anni, figlia di Monica Montefalcone e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell’Università di Genova, originaria della Puglia e residente a Poirino, nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi dei sub italiani morti nella grotta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali

Sullo stesso argomento

Italiani morti alle Maldive, “recuperati corpi di due sub individuati nella grotta”(Adnkronos) – Sono stati recuperati i primi due dei quattro corpi dei sub italiani individuati ieri in una grotta sottomarina alla Maldive, morti...

Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub italiani morti nella grotta Il governo maldiviano annuncia il recupero dei corpi di due dei quattro connazionali deceduti durante un'immersione: “Gli altri due corpi forse...

Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani, sono quelli di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino #ANSA x.com

Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani morti alle MaldiveMercoledì mattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani che erano stati trovati lunedì in una grotta alle Maldive. In tutto sono morti cinque italiani: il primo corpo, dell’istru ... ilpost.it

Maldive, recuperati i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino: erano gli ultime due. La barca d'appoggio e le tappe per la decompressioneIl team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimathà alle Maldive. Il cadavere ... ilmessaggero.it

Cinque turisti 'inclusi il professore e sua figlia' muoiono durante un'escursione subacquea alle Maldive reddit