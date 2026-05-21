Questa sera, 21 maggio 2026, su Rai 1 alle 21:30, va in onda Un futuro aprile, il film tv diretto da Graziano Diana e prodotto da Rai Fiction con Elysia Productions, tratto dal libro Sola con te in un Futuro Aprile scritto da Margherita Asta. La pellicola riporta sullo schermo uno degli episodi più dolorosi della lotta alla mafia in Sicilia: la strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985, in cui persero la vita Barbara Rizzo e i suoi due figli gemelli di sette anni, Salvatore e Giuseppe Asta, mentre erano diretti a scuola. L’obiettivo dell’attentato era il giudice Carlo Palermo, magistrato trasferito a Trapani solo da pochi giorni per proseguire le indagini sul traffico di droga e armi avviate dal sostituto procuratore Gian Giacomo Ciaccio Montalto, ucciso da Cosa Nostra nel 1983. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Strage di Pizzolungo: il film Rai che racconta la storia di Margherita Asta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Futuro Aprile film tv su Rai 1: intervista a Margherita Asta

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Strage di Pizzolungo, la storia di Margherita diventa un film: "Mi sono salvata per caso"

Uno spettacolo teatrale che racconta la strage di PizzolungoAlla Teatro Franco Parenti di Milano, giovedì 2 aprile 2026 alle 21, in Sala Grande, andrà in scena Sangue Nostro, uno spettacolo prodotto da Tangram...

Il 21 maggio su Rai 1 va in onda il tv movie Un futuro aprile sulla strage di Pizzolungo x.com

Un futuro aprile, in prima serata su Raiuno un road movie che racconta la strage di PizzolungoArriva giovedì 21 maggio in prima serata su Rai 1 Un futuro aprile, il nuovo tv movie diretto da Graziano Diana che riporta sul piccolo schermo una delle pagine ... ilmattino.it

La strage di Pizzolungo diventa un film Rai: Un futuro aprile in onda il 21 maggioLa strage mafiosa di Pizzolungo diventa un film per la tv. Un futuro aprile, diretto da Graziano Diana e coprodotto da Rai Fiction ed Elysia Film, andrà in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 21 m ... tp24.it