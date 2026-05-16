Strage di Pizzolungo la storia di Margherita diventa un film | Mi sono salvata per caso

Da parmatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Margherita Asta, sopravvissuta alla strage di Pizzolungo, diventa un film. La donna ha raccontato di aver vissuto momenti di grande imbarazzo ed emozione nel vedere la propria vicenda personale rappresentata sul grande schermo. La sua testimonianza si inserisce in un percorso di memoria e riconoscimento legato a quella tragica giornata, che ha segnato profondamente la sua vita e quella di molte altre persone coinvolte.

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“C’è tanto imbarazzo e tanta emozione”. Così Margherita Asta descrive le sensazioni provate nel vedere la propria vita trasformata in un film. La pellicola, in uscita il 21 maggio, racconta infatti la strage di Pizzolungo, attentato mafioso avvenuto il 2 aprile 1985 nel Trapanese, in cui persero. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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