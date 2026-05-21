Strage di Corinaldo nuova perizia balaustre affidata a esperto di costruzioni Dovrà quantificare la forza di spinta della folla
Una perizia tecnica è stata consegnata in tribunale in relazione alla strage di Corinaldo, con l’obiettivo di analizzare la forza esercitata dalla folla sulle balaustre. La relazione, affidata a un esperto di costruzioni, si concentra sulla quantificazione della spinta esercitata durante l’incidente. Si tratta di un passaggio chiave nel procedimento giudiziario, che potrebbe portare a nuovi approfondimenti sulle dinamiche dell’accaduto e sulle responsabilità coinvolte.
ANCONA - Una nuova perizia tecnica potrebbe riscrivere uno dei passaggi più delicati del processo sulla strage di Corinaldo. La Corte d’Appello di Ancona ha affidato oggi al professor Tomaso Trombetti, docente di Tecnica delle Costruzioni dell’Università di Bologna, il compito di fare luce sul. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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