Strage Lanterna Azzurra slitta la sentenza in Appello | la Corte ordina nuova perizia sulle balaustre

La sentenza del processo d’Appello sulla strage della discoteca di Corinaldo è stata rinviata. La Corte ha deciso di incaricare una nuova perizia tecnica sulle balaustre del locale, coinvolto nella tragedia avvenuta tra il 7 e l’8 dicembre 2018, che causò la morte di cinque persone. La decisione arriva a pochi momenti dall’atteso verdetto, lasciando in sospeso le sorti del procedimento.

ANCONA – Colpo di scena al processo d’Appello per la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Oggi era attesa la sentenza invece la Corte d’Appello di Ancona ha disposto una nuova perizia tecnica sulle balaustre della discoteca dove, la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, morirono cinque.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Strage di Corinaldo. Il geometra a processo: "La Lanterna Azzurra sempre sala da ballo""La Lanterna Azzurra di Corinaldo fin dal 1963 è stata sempre una sala da ballo, gli ampliamenti avvenuti nel 1973 erano funzionali a tale utilizzo... Processo alla banda dei "maranza", il giudice ordina nuovi accertamenti: slitta la sentenzaSi allungano i tempi per il verdetto sul processo per la scia di violenze che, tra il giugno 2024 e il gennaio 2025, ha trasformato il cuore di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Strage di Corinaldo, il grido del fratello di Benny: Aiutateci a fare rumore. Lanterna Azzurra, slitta la sentenza: perizia tecnica su folla e balaustre all’uscita 3Slitta la sentenza della Corte d'Appello di Ancona sulla strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il verdetto è stato rinviato ... centropagina.it Lanterna Azzurra, nulla di fatto: sentenza slitta per nuova periziaColpo di scena questa mattina presso al Corte d’Appello di Ancona. Mentre le parti del processo sulla strage della lanterna Azzurra (filone amministrativo) si aspettavano di sentir pronunciare la sent ... veratv.it