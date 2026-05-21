Strage di Capaci la Cisl | Tenere viva la memoria di chi ha rischiato tutto contro la mafia

Da palermotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si ricorda la strage di Capaci, un evento che ha segnato profondamente la storia italiana. La Cisl ha ribadito l'importanza di mantenere viva la memoria di chi, dedicando la propria vita alla lotta contro la mafia, ha affrontato rischi estremi. La riflessione si concentra sulla necessità di preservare questa memoria come testimonianza di un impegno che, nel tempo, non si è mai esaurito. Nessuna opinione o giudizio viene espresso, solo il richiamo alla memoria di quegli atti.

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"Abbiamo il dovere. oggi più che mai, di tenere viva la memoria di chi ha dedicato la vita alla lotta alla mafia, rischiando tutto. Perché se la mafia alza così il tiro, se la criminalità sembra sempre di più puntare sulla giovani leve che, troppo facilmente nella nostra città, imbracciano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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