Strage di Capaci la Cisl | Tenere viva la memoria di chi ha rischiato tutto contro la mafia

Oggi si ricorda la strage di Capaci, un evento che ha segnato profondamente la storia italiana. La Cisl ha ribadito l'importanza di mantenere viva la memoria di chi, dedicando la propria vita alla lotta contro la mafia, ha affrontato rischi estremi. La riflessione si concentra sulla necessità di preservare questa memoria come testimonianza di un impegno che, nel tempo, non si è mai esaurito. Nessuna opinione o giudizio viene espresso, solo il richiamo alla memoria di quegli atti.

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