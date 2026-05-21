Strage di Capaci all’aeroporto e a San Domenico i concerti della Fondazione Teatro Massimo
Il 23 maggio 1992, un’esplosione in un’area di Capaci provocò la morte dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme ad altre persone. Per ricordare quei momenti, la Fondazione Teatro Massimo organizza concerti in due location: l’aeroporto e San Domenico. I concerti coinvolgono giovani talenti della fondazione e sono stati programmati per celebrare la memoria e mantenere vivo il ricordo di quegli eventi. La musica diventa così un modo per partecipare a un momento di riflessione civile.
Sarà la musica dei giovani talenti della Fondazione Teatro Massimo a riempire di note, memoria e partecipazione civile quei 13 minuti che il 23 maggio del 1992 separarono l’arrivo in aeroporto dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo dall’esplosione che li uccise a Capaci insieme agli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Strage di Capaci - 23 maggio 1992 immagini in ricordo di Giovanni Falcone (Palermo)
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