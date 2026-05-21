Strage di Capaci all’aeroporto e a San Domenico i concerti della Fondazione Teatro Massimo

Il 23 maggio 1992, un’esplosione in un’area di Capaci provocò la morte dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme ad altre persone. Per ricordare quei momenti, la Fondazione Teatro Massimo organizza concerti in due location: l’aeroporto e San Domenico. I concerti coinvolgono giovani talenti della fondazione e sono stati programmati per celebrare la memoria e mantenere vivo il ricordo di quegli eventi. La musica diventa così un modo per partecipare a un momento di riflessione civile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui