Visita in Municipio per una delegazione francese nel nome di San Rocco
Una delegazione francese ha visitato il Municipio di Piacenza, incontrando i rappresentanti dell’amministrazione comunale nella sala del Consiglio. La visita, organizzata dall’“Association Internationale Saint-Roch de Montpellier”, è avvenuta nei giorni scorsi e ha avuto come obiettivo il rafforzamento dei legami tra le due città nel nome di San Rocco. Durante l’incontro sono stati discussi i rapporti tra le comunità e sono stati visitati alcuni luoghi simbolo della città.
Si rinsalda il legame tra Piacenza e Montpellier, nel nome di San Rocco. Sono stati ricevuti presso la sala del Consiglio Comunale in Municipio, i rappresentanti della “Association Internationale Saint-Roch de Montpellier” arrivati nei giorni scorsi dalla Francia per una visita ai luoghi simbolo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Il discorso del di , Nicola Pini, a
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