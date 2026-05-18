Visita in Municipio per una delegazione francese nel nome di San Rocco

Una delegazione francese ha visitato il Municipio di Piacenza, incontrando i rappresentanti dell’amministrazione comunale nella sala del Consiglio. La visita, organizzata dall’“Association Internationale Saint-Roch de Montpellier”, è avvenuta nei giorni scorsi e ha avuto come obiettivo il rafforzamento dei legami tra le due città nel nome di San Rocco. Durante l’incontro sono stati discussi i rapporti tra le comunità e sono stati visitati alcuni luoghi simbolo della città.

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