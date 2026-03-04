Nel corso del 2025, nelle carceri italiane si sono verificati 254 decessi, secondo i dati del Garante. Di questi, 76 persone si sono suicidate e 50 decessi non hanno ricevuto risposta. La situazione continua a essere critica, con un numero elevato di vittime che rappresentano un'urgente preoccupazione. La mortalità in carcere rimane un problema grave e persistente nel sistema penitenziario.

Rapporto del Garantei rivela che nel 2025 i decessi nelle carceri sono stati 254, di cui 76 sono suicidi e 50 sono casi ancora da accertare Sono addirittura duecentocinquantaquattro le vite spezzate, nel 2025, all’interno delle carceri italiane. A diffondere il dato shock è il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Gnpl), che ha pubblicato il nuovo rapporto sui decessi nei penitenziari fondato sui dati provenienti dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Nel rapporto il bilancio dei decessi viene diviso in cinque categorie: suicidi, cause naturali, cause da accertare, accidentali e omicidi. E stando a quanto si legge i casi accertati di persone che hanno deciso di togliersi la vita sono stati ben 76, pari a quasi il 30% del totale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nelle carceri italiane continua la strage. Per il Garante nel 2025 ci sono stati 254 morti, di cui 76 sono stati suicidi e 50 sono rimasti senza risposta

Leggi anche: Gaza, la tregua non ferma le morti: in 24 ore almeno sei palestinesi sono stati uccisi e diversi sono stati feriti dalle truppe dell’Idf

Atalanta Chelsea, Palladino nel post gara: «Oggi i ragazzi sono stati perfetti, in difesa sono stati impressionanti. Hanno avuto coraggio»La sfida tra Atalanta e Chelsea, valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League, si è chiusa con il successo degli inglesi.

Contenuti e approfondimenti su Nelle carceri italiane continua la....

Temi più discussi: Garante dei detenuti: Anche a Spini è continua emergenza e il nuovo quadro normativo non aiuta; La proposta della lista per il carcere: Un garante comunale per tutelare la dignità dei detenuti; Tragedia a Mammagialla: un detenuto di 23 anni trovato privo di vita; Bonus treno per i parenti dei detenuti, il Garante ai sindacati: Allarmi e critiche infondati.

Garante dei detenuti: carcere a Spini tra luci e ombreRelazione sulle attività del 2025 di Giovanni Maria Pavarin, garante dei diritti dei detenuti per la Provincia autonoma di Trento. Restano drammatici i numeri relativi a suicidi e sovraffollamento ... lavocedelnordest.eu

L’AGENTE DI REPARTO NELLE CARCERI ITALIANETra denunce di violenze, aggressioni, tensioni quotidiane e i non pochi suicidi che coinvolgono detenuti e appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, la domanda se esiste ancora l’agente di repar ... opinione.it

Il garante dei diritti dei detenuti, Giovanni Maria Pavarin ha illustrato l’attività svolta dal suo osservatorio nel 2025 facendo una fotografia della situazione che oggi vive la casa circondariale di Spini di Gardolo facebook

#chiesa Abusi su minori, scontro tra Garante dell’infanzia e Chiesa sarda x.com