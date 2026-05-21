Sono stati completati interventi per un totale di otto milioni di euro destinati a diverse aree del territorio. I lavori hanno riguardato il miglioramento della viabilità e la messa in sicurezza delle strade nelle frazioni, molte delle quali erano soggette a dissesto idrogeologico. Sono stati inoltre rinnovati gli impianti sportivi, aggiornati gli edifici scolastici e ampliata la rete di servizi di welfare. Questi interventi hanno interessato diverse zone, con l’obiettivo di favorire un miglioramento generale delle condizioni locali.

Otto milioni di euro investiti sul territorio per ridisegnare il volto delle frazioni, mettere in sicurezza le strade colpite dal dissesto idrogeologico, potenziare le strutture sportive, ammodernare i plessi scolastici e garantire una rete di welfare sempre più vicina ai bisogni dei cittadini. È il resoconto del Comune di Barberino Tavarnelle, che mette nero su bianco la pianificazione e la realizzazione delle opere concluse nel 2025. Con un bilancio in perfetta salute e i conti in ordine, il Comune ha scommesso sulla rigenerazione urbana e sociale. "Supera i 4 milioni di euro l’ammontare delle risorse che sono state destinate alla Scuola" spiega l’assessore al Bilancio, Tiberio Bagni, analizzando nel dettaglio le voci di spesa dell’ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade, viabilità, scuola e sport. Conclusi interventi per 8 milioni

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