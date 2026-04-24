Ancona | 3,3 milioni per le strade interventi rapidi in 24 ore

Ancona ha deciso di destinare 3,3 milioni di euro alla manutenzione delle strade, utilizzando i fondi provenienti da Imu e Tasi. Gli interventi saranno realizzati in modo rapido, con tempi di completamento previsti entro 24 ore. La somma sarà impiegata per interventi di riparazione e sistemazione delle arterie stradali della città. La decisione è ufficiale e riguarda la gestione immediata delle esigenze di manutenzione stradale.

? Cosa sapere Ancona stanzia 3,3 milioni di euro per la manutenzione stradale tramite fondo Imu-Tasi.. Interventi su buche e marciapiedi saranno attuati entro 24 ore dalle segnalazioni.. Ancona stanzia 3.384.000 euro per la manutenzione stradale attraverso un piano triennale che prevede l’impiego di squadre specializzate pronte a intervenire anche entro 24 ore sulle criticità rilevate. La Giunta comunale ha dato il via libera a un accordo quadro con una durata prevista di tre anni, potenzialmente estendibile a quattro, per gestire la rete viaria e pedonale della città. Il finanziamento proviene dal fondo Imu-Tasi, uno strumento di programmazione che utilizza le entrate della fiscalità immobiliare per garantire interventi diffusi di sicurezza e manutenzione urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona: 3,3 milioni per le strade, interventi rapidi in 24 ore Notizie correlate Nascono le squadre per la riparazione di strade e marciapiedi. Interventi anche in 24 ore, costo 3,3 milioniANCONA – Il Comune di Ancona annuncia l’introduzione di squadre dedicate alla manutenzione di strade e marciapiedi. Colle: appello dei cittadini: "Strade brutte e pericolose. Servono rapidi interventi"Sono giunte in redazione, nel volgere di pochi giorni, svariate segnalazioni da parte di cittadini esasperati circa lo stato delle strade a Colle,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ancona, soldi extra a Conerobus per i km effettuati: semaforo verde della Regione; Nascono le squadre per la riparazione di strade e marciapiedi. Interventi anche in 24 ore, costo 3,3 milioni; Allarme Cgil: Cig da record. Marche, industria in picchiata: Così si va verso la recessione; Edilizia cimiteriale, approvati nuovi interventi per oltre 3,3 milioni. Conerobus, il Comune batte cassa: dalla Regione arrivano 1,3 milioniANCONA -Rapida visita istituzionale a Palazzo Raffaello, ieri mattina, per il sindaco Daniele Silvetti. Il primo cittadino ha infatti incontrato nelle stanze della Regione l’assessore alle ... corriereadriatico.it Belvedere Sud / Passo del Lupo - Sirolo (Ancona) - facebook.com facebook Guardate quanto eravate splendidi ad Ancona e Bologna Domani e dopodomani sarò a Messina con gli ultimi due concerti di questa prima parte del tour nei palasport. Sicilia sto arrivando Ph 1, 2, 4Luca Mallardo Ph 3 Ylenia Stefoni x.com