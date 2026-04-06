Pnrr al traguardo per le scuole secondarie conclusi 19 interventi per 28 milioni

Al 31 marzo, data di scadenza inizialmente prevista dal PNRR e successivamente prorogata a giugno, la Provincia di Verona ha completato e rendicontato 19 interventi nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio, con un investimento totale di 28 milioni di euro. Questi lavori rappresentano la fase finale di un programma che mira a migliorare le infrastrutture scolastiche locali.

Dal recupero antisismico dell'Anti di Villafranca alle nuove palestre di Valeggio e Caldiero, la Provincia di Verona ha completato i cantieri ed ha avviato le rendicontazioni Al 31 marzo, scadenza inizialmente prevista dal Pnrr poi prorogata a giugno, la Provincia di Verona ha completato e rendicontato i lavori nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Il bilancio complessivo è stato presentato nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero e parla di 19 interventi che hanno richiesto un investimento totale di 28,66 milioni di euro, sostenuti per 23,74 milioni dai fondi europei. A oggi, risulta già collaudato il 90% delle opere, mentre nelle prossime settimane si concluderanno le verifiche tecniche per le nuove palestre scolastiche di Valeggio sul Mincio e Caldiero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Dubbi su cumulo di ruoli e rispetto delle norme nella gestione del PNRR facebook

RT @HuffPostItalia: Ciao ciao, caro PNRR. Spendere 194 miliardi, e quasi neanche accorgersene x.com