Strade cittadine opposizione | Si usino i fondi dei mutui Cdp No della maggioranza
Nella giornata di oggi si è tenuta una riunione congiunta delle commissioni consiliari Bilancio e Lavori pubblici, presiedute da Cesare Mevoli e Raffaele De Maria. La discussione ha riguardato una mozione presentata dall’opposizione, primo firmatario il capogruppo del Pd, che proponeva di utilizzare i fondi dei mutui contratti con Cdp per interventi sulle strade cittadine. La maggioranza ha espresso un parere contrario alla proposta, senza presentare alternative in quel momento.
Si è svolta la riunione congiunta delle commissioni consiliari Bilancio e Lavori pubblici, presiedute rispettivamente da Cesare Mevoli e Raffaele De Maria, convocata per discutere la mozione presentata dall’opposizione – primo firmatario il capogruppo del Pd Francesco Cannalire – sulla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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