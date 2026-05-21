Strade cittadine opposizione | Si usino i fondi dei mutui Cdp No della maggioranza

Nella giornata di oggi si è tenuta una riunione congiunta delle commissioni consiliari Bilancio e Lavori pubblici, presiedute da Cesare Mevoli e Raffaele De Maria. La discussione ha riguardato una mozione presentata dall’opposizione, primo firmatario il capogruppo del Pd, che proponeva di utilizzare i fondi dei mutui contratti con Cdp per interventi sulle strade cittadine. La maggioranza ha espresso un parere contrario alla proposta, senza presentare alternative in quel momento.

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Si è svolta la riunione congiunta delle commissioni consiliari Bilancio e Lavori pubblici, presiedute rispettivamente da Cesare Mevoli e Raffaele De Maria, convocata per discutere la mozione presentata dall’opposizione – primo firmatario il capogruppo del Pd Francesco Cannalire – sulla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep Sullo stesso argomento Mutui rinegoziati, l’opposizione: “I fondi vadano alla sicurezza delle strade”BRINDISI – Vincolare le risorse liberate dalla rinegoziazione dei mutui a un piano straordinario per la messa in sicurezza delle strade cittadine. Rinegoziazione dei mutui. San Giovanni Civica attacca giunta e maggioranzaArezzo, 07 aprile 2026 – Si accende il confronto politico a San Giovanni Valdarno dopo l’approvazione, nel Consiglio comunale del 31 marzo, della... Benevento, strade a pezzi per gli scavi: il Comune avvia il piano di rifacimento dell’asfaltoAl via i primi interventi su alcune delle numerose strade colabrodo del capoluogo. Un caso di cui si parla da mesi, caratterizzato da duri scontri tra opposizione e maggioranza a palazzo ... ilmattino.it Strade di Assisi, si può fare di più. Protestano cittadini e opposizione: Interventi contro l’incuriaStrade, in qualche caso si può fare di più: lo chiedono i cittadini, lo chiedono i consiglieri di opposizione. Lamentele per le condizioni di alcuni tratti di Via di Mezzo, che unisce all’ospedale. In ... lanazione.it