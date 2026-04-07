Rinegoziazione dei mutui San Giovanni Civica attacca giunta e maggioranza

A San Giovanni Valdarno, il Consiglio comunale ha approvato il 31 marzo la rinegoziazione di diversi mutui per un totale superiore ai 7 milioni di euro. La decisione ha suscitato proteste da parte dell’opposizione, che ha criticato l’amministrazione e la maggioranza per aver portato avanti questa operazione. La discussione si è accesa nel corso della seduta, con diverse posizioni espresse dai consiglieri presenti.

Arezzo, 07 aprile 2026 – Si accende il confronto politico a San Giovanni Valdarno dopo l’approvazione, nel Consiglio comunale del 31 marzo, della rinegoziazione di numerosi mutui a carico dell’ente per un valore complessivo superiore ai 7 milioni di euro. Un provvedimento sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra come misura di riequilibrio finanziario, ma fortemente contestato dal gruppo di opposizione San Giovanni Civica, che legge nella scelta un segnale evidente delle difficoltà strutturali dei conti comunali. Nel dettaglio, l’operazione consentirà una rimodulazione del piano di ammortamento dei mutui, con una riduzione delle rate nel breve periodo e un alleggerimento della pressione sul bilancio corrente nei prossimi due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinegoziazione dei mutui. San Giovanni Civica attacca giunta e maggioranza Punto Nascita della Gruccia. San Giovanni Civica attacca il PdArezzo, 06 marzo 2026 – Duro intervento del gruppo di opposizione San Giovanni Civica sul dibattito che si è svolto ieri in Consiglio comunale a San... Mutui casa: cosa sono la surroga, la sostituzione e la rinegoziazioneIn questi casi, il mutuatario ha la possibilità di intervenire sul proprio finanziamento per renderlo più adatto alle proprie esigenze. Si parla di: Rinegoziazione mutui, San Giovanni Civica: una scelta priva di visione strategica; Capaccio rinegozia i suoi mutui, Paolino: Nuove risorse immediate. Rinegoziazione dei mutui. San Giovanni Civica attacca giunta e maggioranzaArezzo, 07 aprile 2026 – Si accende il confronto politico a San Giovanni Valdarno dopo l’approvazione, nel Consiglio comunale del 31 marzo, della rinegoziazione di numerosi mutui a carico dell’ente pe ... lanazione.it