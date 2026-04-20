Mutui rinegoziati l’opposizione | I fondi vadano alla sicurezza delle strade

L’opposizione chiede che le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui siano destinate a un piano straordinario per la sicurezza delle strade cittadine. La proposta riguarda l’utilizzo di fondi che si sarebbero liberati grazie alla rinegoziazione, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della rete stradale locale. La richiesta è stata presentata durante una riunione del consiglio comunale.

BRINDISI – Vincolare le risorse liberate dalla rinegoziazione dei mutui a un piano straordinario per la messa in sicurezza delle strade cittadine. È questa la richiesta avanzata dai consiglieri comunali di centrosinistra (Francesco Cannalire, Diego Rachiero, Riccardo Rossi, Alessio Carbonella.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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