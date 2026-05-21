STOSA SCONFITTA SUL CAMPO DI LUCCA Virtus che peccato Grande prova ma è ko

La squadra ha perso una partita molto combattuta sul campo di Lucca, con il punteggio di 82 a 77. Nonostante una buona prestazione complessiva, la formazione ha subito il risultato finale contro un avversario che ha mostrato determinazione. La partita è stata equilibrata per tutta la durata, con alcune fasi di vantaggio da entrambe le parti. Tra i giocatori in campo, alcuni hanno segnato più punti, contribuendo alla fatica della squadra anche se il risultato è stato sfavorevole.

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LUCCA 82 STOSA VIRTUS 77 LUCCA: Landucci 2, Valentini 7, Drocker 23, Donati ne, Dubois 22, Barsanti ne, Simonetti 12, Del Debbio 8, Pierini 4, Pichi ne, Trentin 4, Cirrone ne. All. Olivieri. STOSA VIRTUS SIENA: Ense, Redaelli 3, Costantini 19, Calvellini 10, Morciano 14, Gianoli 13, Bartelloni ne, Guerra 11, Cini 4, Crocetta, Castellino 3. All. Evangelisti. Parziali: 29-25; 48-46; 64-60. LUCCA - Non basta una grandissima partita alla Stosa per passare a Lucca. I rossoblu le provano tutte giocando alla pari con la corazzata biancorossa ma vengono puniti dalla qualità dei locali che nel finale trovano canestri pesanti mentre la Virtus sbaglia la tripla del pareggio con Costantini a 6“ dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - STOSA SCONFITTA SUL CAMPO DI LUCCA. Virtus che peccato. Grande prova ma è ko ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Playoff, la Virtus stasera impegnata sul parquet della corazzata Lucca Sullo stesso argomento Avanti Costone! Al PalaOrlandi assalto a Lucca. Stosa Virtus in trasferta. Ostacolo GrantorinoÈ il match di cartello di giornata: Costone-Lucca, di scena questa sera alle 21 al PalaOrlandi, mette in palio due punti importantissimi per definire... Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. Stosa Virtus, obiettivo Lucca. Evangelisti suona la carica Basket, Stosa Virtus Siena da urlo: sconfitta Lucca sulla sirenaVittoria incredibile della Stosa che vince Gara 2 con un folle canestro sulla sirena di Redaelli che regala ai rossoblu la meritata Gara 3. Avvio vivace fatto di tanta aggressività e agonismo. Le squa ... radiosienatv.it B Int - Passo falso per la Virtus Siena: Lucca vince Gara 1 al PalaTagliateSconfitta in Gara 1 per la Stosa che cade sul parquet della capolista Lucca nel primo atto della serie. Una partita ben interpretata dai rossoblù, costretti però a cedere sotto ai colpi dei padroni di ... pianetabasket.com